Вашингтон, , 12:27 — REGNUM Борьбу с киберпреступностью, которая в последние годы стала серьезной международной проблемой, необходимо начинать с России, именно из которой, как отмечают эксперты, и происходит большинство подобных атак, заявила 31 июля редакция американского издания The New York Times.

По словам членов редакции этой престижной американской газеты, на протяжении последних лет десяти кибератаки стали настолько значительной проблемой, что президент США Джо Байден даже затронул ее во время своей встречи со своем российским коллегой Владимиром Путиным. По данным ФБР, за 2020 год в США было совершено 2 тыс. 474 атаки, а ущерб от них составил более $29,1 млн, тогда как на самом деле проблема, скорее всего, носит более масштабный характер.

«Каким бы ни был истинный масштаб, проблема не будет решена с помощью патчей, антивирусного программного обеспечения или двухфакторной аутентификации, хотя эксперты по безопасности подчеркивают, что помогает каждый бит защиты», — указали журналисты.

«Эту битву нужно вести повсюду, но начать нужно с России. Именно отсюда, по мнению экспертов, берет начало большинство атак», — подчеркнули они.

По мнению The New York Times, к серьезным игрокам в этой области также относятся Китай, Иран и Северная Корея, а защиту от «авторитарных» властей этих стран действующие там хакеры получают «либо посредством взяток», «либо путем выполнения работы бесплатной для правительства, либо и того, и другого».

"Очевидно, что банды вымогателей стараются не атаковать силы, которые их укрывают. Аналитики безопасности обнаружили, что код REvil был написан таким образом, чтобы вредоносная программа обходила любой компьютер, язык которого по умолчанию — русский, украинский, белорусский, таджикский, армянский, азербайджанский, грузинский, казахский, киргизский, туркменский, узбекский, татарский, румынский или сирийский», — продолжили американские журналисты.

Они уверены, что проблема не в том, что найти преступников, а в том, чтобы убедить официальный Кремль принять против них меры.

Напомним, за последние несколько месяцев произошел целый ряд крупных хакерских атак на американские компании. Так, в мае целью злоумышленников стала компания Colonial Pipeline. В результате нападения произошло прекращение работы крупнейшей в США трубопроводной системы для нефтепродуктов. После нападения ряд официальных лиц США обвинил в причастности к атаке хакеров, которые действуют на территории с России якобы с позволения Москвы.

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