Ярославль, 2 августа, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров от имени участников межрегионального совещания бизнес-омбудсменов направил в адрес Михаила Мишустина ряд предложений по решению актуальных проблем малого и среднего бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного.

Аппарат бизнес-омбудсмена Альфир Бакиров

IX Межрегиональное совещание уполномоченных по защите прав предпринимателей прошло в Ярославле 17−18 июня. Его участниками стали представители 45 регионов страны.

В обращении говорится о необходимости стимулировать экспортную деятельность в регионах. Авторы пишут о проблемах в этой сфере: нехватке мер господдержки, высокой налоговой нагрузке, суровых санкциях таможенного контроля и ряде других. Участники совещания предлагают усовершенствовать господдержку предприятий-экспортёров.

«Региональными уполномоченными по защите прав предпринимателей совместно с бизнес-объединениями была проведена большая работа по итогам прошедших заседаний и круглых столов. Пакет документов в адрес Правительства включает не только предложения бизнес-сообщества, но и протоколы прошедших секций, переписку с различными ведомствами по изложенным вопросам. Надеемся, что наши инициативы будут рассмотрены, а решения по их реализации приняты», — сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

В совещании уполномоченных приняли участие не только бизнес-омбудсмены, но и представители органов власти, предпринимательского и научного сообщества, а также общественных объединений бизнеса.