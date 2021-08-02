Тбилиси, 2 августа, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Грузии лекарства продают с очень высокими наценками. Об этом, как передает пресс-служба грузинского правительства, 2 августа заявил в ходе заседания премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

(сс) Jirik Аптека

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«Есть предварительная информация, что на некоторые медикаменты наценка со стороны компаний составляет 300−400%, что абсолютно недопустимо», — сказал Гарибашвили.

Он добавил, что в других странах подобного не бывает. Премьер-министр страны поручил министерству здравоохранения страны совместно с антимонопольным агентством разобраться в ситуации и обнародовать анализ сложившейся ситуации.

Стоит отметить, что ранее в Грузии пользователи соцсетей стали жаловаться, что с них требуют по 5000 лари (около $1600) за популярное лекарство при лечении COVID-19. Министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе призвала сограждан сообщать о таких случаях.