Иркутск, 2 августа, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Обстановка с лесными пожарами в Иркутской области все больше ухудшается. По данным на 2 августа, в лесном фонде действуют 35 ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 99 585 га (23 — в Катангском районе, пять — в Киренском, по три — в Бодайбинском и Усть-Кутском районах, один — в Мамско-Чуйском).

U.S. Department of Agriculture Лесной пожар

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Напомним, неделю назад общая площадь горящего в Приангарье леса составляла чуть более 35 000 га.

Также в локализованном состоянии на утро 2 августа перешло семь ранее зарегистрированных пожаров: по три — в Катангском районе и Усть-Кутском раойнах, один — в Мамско-Чуйском районе. Общая площадь этих очагов составляет 4791 га.

Также известно, что сегодня в Иркутской области работает оперативная группа во главе с заместителем руководителя Рослесхоза Александром Агафоновым — геобходимо помочь в координации сил при тушении пожаров в регионе.

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