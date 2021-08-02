Красноярск, 2 августа, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Руководитель главного управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова ушла в отставку.

Увольнение

Как сообщили ИА REGNUM 2 августа в мэрии города, чиновница покинула этот пост по собственному желанию. Врио руководителя главного управления образования назначена заместитель Ольга Харламова.

Напомним, Ситдикова занимала эту должность с сентября 2016 года.

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