Красногорск, 2 августа, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Жителей Подмосковья больше всего волнует благоустройство территорий. Об этом 2 августа заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Благоустройство улиц

Глава Подмосковья отметил, что к такому выводу он пришел во время общения на встречах с жителями региона.

«Мы видим, какое большое количество людей проводят время, живут в Подмосковье. Как активно идет программа благоустройства. И чаще всего на встречах эта тема становится наиболее чувствительной, особенной в летний период», — сказал Воробьев.

Губернатор также сообщил, что многие жители Подмосковья выходят с инициативами по тем или иным мерам контроля за порядком и чистотой.