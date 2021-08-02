Москва, 2 августа, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Посольство Венгрии перечислило название российских вакцин, разрешённых гражданам РФ для въезда в страну, при наличии действующей шенгенской визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Венгрии

В дипмиссии уточнили, что принимаются сертификаты вакцинации от COVID-19 любой из разрешенных для применения в России вакциной. Это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» и однокомпонентный препарат «Спутник Лайт».

Оформление туристической визы в Венгрию стоит 35 евро. Также визовые центры взимают сервисный сбор в размере 17,5 евро, кроме детей до шести лет. Отмечается, что до пандемии оформление визы в Венгрию занимало около двух недель.

Как сообщало ИА REGNUM, документы на туристическую визу в Венгрию начали принимать в визовых центрах в городах России со 2 августа 2021 года.

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