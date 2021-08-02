Кабул, 2 августа, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Только общее согласие стран региона и других акторов может ускорить урегулирование в Афганистане, которое в противном случае затянется надолго. Об этом старший советник президента Афганистана Калямуддин Шинвари заявил 2 августа.

(сс) Todd Huffman Афганистан

Он отметил, что до сих пор в Афганистане очень медленно продвигался мирный процесс. Трудности будут и дальше.

«Если страны региона и те, кто далеко от него, не придут к единому пониманию, то я думаю, что этот процесс будет очень долгим», — сказал Шинвари РИА Новости.

Шинвари добавил, что война в Афганистане «испепеляет других», её не нужно считать исключительно афганской. Он подчеркнул и то, что мир в стране не находится в руках самих афганцев.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что после вывода американского контингента в Афганистане может начаться «кровавая гражданская война».

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