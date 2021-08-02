Стокгольм, 2 августа, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Уже несколько месяцев на шведской трассе E65 неизвестные кидают камни в автомобили с датскими номерами. В свою очередь одна датская фирма предложила установить на дороге камеры видеонаблюдения, однако в полиции Швеции от такого предложения отказались. Об этом 1 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«В таком случае это бы выглядело, как будто мы покровительствуем отдельной частной компании», — заявила в интервью SVT пресс-секретарь Полиции Сконе Эва-Ган Вестфорд,.

Начиная с весны в полицию поступило 117 сообщений о нападениях на автомобили.

В одном из случаев водитель был настолько сильно ранен летящим камнем, который пробил лобовое стекло, что он ослеп на один глаз и у него были выбиты зубы.

Сообщается, что с прошлой недели полиция усилила патрули на дороге.