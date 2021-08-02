Москва, 2 августа, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Добыча угля в России в июле текущего года выросла год к году на 9,9% и достигла 35,59 млн тонн, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).

Уголь

Отмечается, с начала года этот показатель увеличился на 8,9%, до 247,9 млн тонн. Поставки российского угля на внутренний рынок в отчетный период увеличились на 10,3%, до 12,27 млн тонн.

Экспорт угля в июле 2021 года вырос на 4,3%, до 18,96 млн тонн. Поставки на внутренний рынок с начала года выросли на 9,8%, до 96,35 млн тонн, экспортные поставки — на 12,2%, до 125,97 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минприроды РФ заявили, что в России запасов угля при текущем уровне добычи хватит на 100 лет.

По данным на 1 января 2020 года общий объём запасов угля в стране составляет 275,4 млрд тонн. При вовлечении в эксплуатацию запасов угля нераспределенного фонда запасов хватит на 200 лет.

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