Кызыл, 2 августа, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Туве правоохранители объявили в розыск виновника дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, инцидент произошёл в 5 часов утра в районе левобережных дач Кызыла.

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По данным полиции, неизвестный водитель за рулём неустановленной машины наехал на гражданина 1967 года рождения, лежавшего на проезжей части и скрылся.

«В результате наезда от полученных травм до приезда скорой помощи на месте происшествия скончался 53-летний мужчина, проживавший в г. Ак-Довураке», — отметили в ведомстве.

В МВД призвали очевидцев происшествия или людей, обладающих какой-либо информацией, позвонить в дежурную часть Госавтоинспекции.