Калуга, 2 августа, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Калуге 22-летняя уроженка Орловской области вместе со своей 41-летней матерью подыскивали пожилых людей и под видом медицинских работников проникали в их квартиры, откуда тайно похищали деньги и ценное имущество. Об этом 2 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Нелегкая доля пенсионера

Прокуратурой направлено в суд уголовное дело по обвинению в совершении краж у пожилых людей. В результате преступных действий обвиняемых у пенсионеров было похищено более 270 тыс. рублей и иное имущество.

Злоумышленницам грозит до шести лет лишения свободы.