Красноярск, 2 августа, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Ещё 21 фигурант задержан в Красноярском крае по уголовному делу о незаконной организации, проведении азартных игр, организации и участии в преступном сообществе. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 августа в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Расследованием дела, возбужденного против 37-летнего жителя Красноярска (ч. 1 ст. 210 УК РФ — «Организация преступного сообщества»; ч. 3 ст. 171.2 УК РФ — «Незаконная организация азартных игр») занимается второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по региону. Также фигурантами являются 25 жителей края в возрасте от 22 до 37 лет (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ — «Незаконное проведение азартных игр, совершённое организованной группой»; ч. 2 ст. 210 УК РФ — «Участие в преступном сообществе»).

В рамках расследования установлена причастность ещё 21 фигуранта к организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).

По версии следствия, не позднее января 2016 года 37-летний красноярец организовал преступную группу. Группа под его руководством занималась организацией и проведением азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. Организатор координировал преступную деятельность, а также распределял преступные доходы между членами группы.

С января 2016 года азартные игры незаконно проводились в нескольких игорных заведениях в Красноярске. Было установлено игровое оборудование, подобран персонал, предприняты меры конспирации. Преступная деятельность подозреваемых была пресечена в октябре 2020 года.

Сейчас следователи допрашивают подозреваемых. В ходе обысков по месту их жительства изъяты имеющие значение для расследования предметы. Расследование продолжается.

Добавим, уголовное дело было возбуждено на основании материалов, представленных ГУ МВД по краю и региональным УФСБ.

Как сообщал ИА REGNUM, в Орске Оренбургской области семь человек попались на незаконной организации и проведении азартных игр.

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