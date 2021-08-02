Канберра, 2 августа, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Вскоре в Австралии персоналу пабов, парикмахерских и даже спортивных стадионов будет разрешено просить посетителей предъявить сертификат вакцинации от COVID-19 в качестве условия нахождения на территории заведения. Однако это произойдет только в том случае, если штаты согласятся ввести подобные меры дискриминационного характера. Об этом 2 августа в эфире радиостанции 5AA заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

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В свою очередь Моррисон подтвердил, что данная инициатива, вызывающая споры и критику, в настоящее время всерьез рассматривается федеральным правительством.

Однако премьер-министр Австралии подчеркнул, что до тех пор, пока решение не принято, требовать от посетителей предъявить сертификат вакцинации — незаконно.

«Я должен подчеркнуть, что закон этого не позволяет. Я имею в виду, не позволяет — если не будут приняты никакие другие постановления органов общественного здравоохранения … Но правительства штатов могут их ввести», — заявил Моррисон.