Афины , 2 августа, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Греции пожарные продолжают бороться с лесным пожаром, вспыхнувшим в полдень 1 августа между деревнями Сорони и Толос на острове Родосе. На помощь местным огнеборцам направлены дополнительные силы пожарных из Афин. Об этом 2 августа сообщает портал protothema.gr.

Protothema.gr Пожар на греческом острове Родос

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По данным пожарной службы Греции, в тушении пожара задействованы три самолёта, в том числе российский самолёт-амфибия Бе-200, и шесть вертолётов.

Издание отмечает, что пожарные всю ночь вели борьбу с пламенем, а с первыми лучами солнца возобновили тушение с помощью воздушных средств. После усиления сил с земли пожар тушат 103 пожарных на 20 машинах, а также шесть пеших групп.

«Помощь оказывают вооружённые силы, добровольные пожарные, муниципальные власти предоставили цистерны с водой и технику», — говорится в сообщении.

В ближайшие несколько часов наземные силы будут усилены 56 пожарными и 14 автомобилями, прибывающими на пароме из Пирея.

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Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло днём 1 июля между деревнями Сорони и Толос на греческом острове Родос. Из соображений безопасности были эвакуированы жители деревень Псинфос и Марица, в направлении которых продвигалась стена огня. Из-за пожара и мер по борьбе с ним практически весь остров в течение нескольких часов оставался без воды и электроэнергии. Восстановление подачи воды и энергоснабжения началось лишь вечером 1 августа.