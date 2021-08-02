Уфа, 2 августа, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Четыре случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и девять случаев заболевания инфекционным клещевым боррелиозом выявили в текущем году в Башкирии. Об этом 2 августа сообщила заместитель руководителя республиканского Роспотребнадзора Галина Пермина на оперативном совещании в правительстве региона.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Клещ

По ее словам, в медучреждения Башкирии в текущем году по поводу укусов клещей обратились 7403 человек, в том числе 2700 несовершеннолетних. При этом показатель обращаемости в 2021 году на 16% ниже уровня 2020 года.

Пермина отметила, что всего в республике в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии на клещевой энцефалит было исследовано 7883 клеща (инфицированность которых составила 1,1%). При этом инфицированность боррелиозом составила 28,5%, отметила она.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что всего в Башкирии планируется обработать от клещей порядка четырех тысяч га.