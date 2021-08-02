Москва, 2 августа, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Чемпионка России по бальным танцам Арина Волошина рассказала о расставании с сербским актёром Милошем Биковичем. Об этом 2 августа пишет издание «Пятый канал».

Цитата из к/ф «Холоп» реж Клим Шипенко. 2019. Россия За столом

По словам Волошиной, актёр «видит только себя, не уважает время, труд, здоровье других людей». Спортсменка призналась, что ей постоянно приходилось думать «сугубо о его образе и репутации». «Эгоцентризм этого человека перешел все рамки. И те ценности, о которых кричит, он о них не знает… Человек повёл себя очень грубо», — заявила она.

Добавим, что свой роман с актёром Арина Волошина скрывала около года. Она решила публично рассказать о расставании с Биковичем, так как устала «получатьнегативные сообщения от посторонних людей».