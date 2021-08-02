Ижевск, 2 августа, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В минувшие выходные дни Удмуртия получила первую партию вакцины от коронавируса «Спутник лайт». Об этом на своей станице в социальной сети сообщила вице-премьер республики Эльвира Пинчук.

Пресс-служба правительства Удмуртии Флешмоб удмуртских медиков

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Объем поступившей партии составляет 16,8 тыс. комплект, в настоящее время завершается распределение препарата по медицинским организациям.

«Спутник Лайт» является однокомпонентной вакциной. Подходит в том числе для тех, кто уже переболел COVID-19. Изначально «облегченная» вакцина разрабатывалась для людей с хроническими заболеваниями», — отметила вице-премьер и добавила, что препарат предназначен для граждан в возрасте от 18 до 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии с момента начала вакцинации до 2 августа прививку от коронавируса сделали 300 213 человек. Второй компонент препарата получили 210 636 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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