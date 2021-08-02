Москва, 2 августа, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Социальный вектор развития России усиливается на глазах. Единовременные выплаты семьям и социально незащищенным слоям населения, эффективная цифровизация взаимодействия государства и граждан по всему спектру гуманитарных вопросов стали реальностью, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

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«Стоит отметить, что внедрение платформы социального казначейства позволяет повысить эффективность не только реализуемых во благо населения программ поддержки, но и оперативно внедрять очень серьезные программы в области устойчивого социального развития общества.

Одним из этих инструментов как раз и является социальный контракт, который по сути представляет социальные инвестиции государства в повышение уровня и качества человеческого капитала, повышение духа предпринимательства.

В отличие от так называемых «вертолетных денег», которые очень нужны оказавшимся в трудном положении многим семьям здесь и сейчас, в данном случае можно говорить о серьезных среднесрочных инвестициях в повышение качества жизни.

Для микро‑ и малого бизнеса поддержка в размере 250 тысяч рублей может означать более смелое начало собственного дела. Это и оплата аренды на два-три месяца, расходы на оборудование и персонал.

В России колоссальные запасы черноземных земель, страна занимает первое место в мире по площади черноземов. Развитие подсобного хозяйства как минимум в секторах плодоовощного хозяйства, птицеводства и экологического туризма имеют колоссальные перспективы.

За полгода социальными контрактами воспользовались более 120 тысяч российских граждан. Очевидно, что до конца января при грамотном информационным продвижении программы количество получателей такой важной поддержки может достичь 500 тысяч человек.

Важно отметить, что не все измеряется только деньгами. Возможность бесплатно пройти переобучение и пополнить себя новыми знаниями в области финансового менеджмента, управления предприятием, агро‑ и туристического бизнеса очень ценная.

Инвестиции в человеческий капитал позволят лучше зарабатывать, повысят качество жизни предприимчивых соотечественников», — высказал свое мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, выплату в размере до 250 тыс. рублей на открытие своего дела могут получить жители России в рамках социального контракта, заявила заместитель министра труда РФ Ольга Баталина.

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