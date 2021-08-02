Москва, 2 августа, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Семьи с одним или несколькими детьми до конца 2021 года смогут купить билеты по льготному тарифу в купейные вагоны поездов дальнего следования всех категорий, курсирующих во внутригосударственном сообщении, передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Льготный тариф рассчитывается как разница между текущей стоимостью билета по выбранному маршруту в купе на момент совершения покупки и 50% стоимости проезда по конкретному маршруту в плацкартном вагоне.

В среднем снижение стоимости проезда в купейном вагоне составит до 40%.

Скидка не распространяется на комплекс сервисных услуг и не суммируется с другими льготами, предупреждают в РЖД.

«Экономия на билетах благодаря льготному, «семейному» тарифу получается довольно ощутимой», — отметил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

В Госдуме, заверил он, ведут активную работу совместно с руководством ОАО «РЖД» для того, чтобы сделать «семейный тариф» постоянным и предусмотреть эти расходы в бюджете следующих лет.

«Также сегодня мы ведем переговоры, в том числе и с правительством, о разработке льготной программы для многодетных семей, ведь им сложнее всего изыскать в семейном бюджете средства на то, чтобы съездить в отпуск всей семьей», — добавил депутат.

Воспользоваться новым льготным тарифом можно начиная со 2 августа.

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