Великий Новгород, 2 августа, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Новгородской области за последние сутки лабораторным путём выявили 145 новых случаев коронавируса, что на шесть случаев меньше, чем сутками ранее и на 16 чем неделей ранее, сообщили 2 августа в региональном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Из общего числа новых носителей 43 приходятся на областной центр, еще 23 человека выявили в Боровичском районе. На третьем месте по новым случаям — Валдайский район (+15).

Общее число случаев коронавируса за время пандемии в регионе достигло 36 780 случаев. Выздоровели 34 302 человека. Скончались от ковида 232 человека, за последние сутки летальных случаев не было.