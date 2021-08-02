Горно-Алтайск, 2 августа, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Республике Алтай с начала сезона зарегистрировано более 4,1 тыс. случаев присасывания клещей. В числе пострадавших 1360 детей до 14 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Клещ

Как отмечается, за аналогичный период прошлого года от нападения клещей пострадали 3,7 тыс. человек, в том числе 1,4 тыс. детей.

«С конца июня и до конца августа к людям могут присасываться нимфы — это юная стадия развития клеща, размером от 1 до 2 миллиметров и часто люди не замечают этих маленьких паразитов», — добавили в управлении.

Как отмечается, нимфы, как и взрослые особи, могут быть переносчиками различных заболеваний, в том числе клещевого тифа. В республике тифом заболели уже 65 человек, что почти втрое ниже, чем к 2 августа 2020 года.