Москва, , 12:03 — REGNUM Россия не заинтересована в конфронтации, но военно-морские силы НАТО постоянно вынуждают её реагировать на вторжение в её воды. Об этом 2 августа заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко на телеканале «Россия 24».

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия не заинтересована в конфронтации. Россия строго соблюдает все нормы международного морского права и полётов в международном воздушном пространстве. Наша деятельность никому не угрожает. Все манёвры осуществляются на безопасной дистанции», — заявил Коротченко.

«Но в то же время НАТО должно чётко понимать, к чему может привести любой военный морской инцидент, который будет осуществлён благодаря провокации западных военных. Это может спровоцировать широкомасштабный военный конфликт, возможно — стать спусковым крючком большой войны. Именно это натовцы должны понимать и чётко представлять себе», — указал он.

Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил о том, что НАТО в Чёрном море постоянно провоцируют на нанесение ударов. При этом он отметил, что не собирается требовать от своих командиров «принимать первый удар в челюсть».