Чита, 2 августа, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Пострадавшие от паводков 133 дома жителей Забайкалья обследуют за счёт средств резервного фонда региона. Об этом 2 августа сообщила глава краевого минфина Вера Антропова.

Цитата из видео очевидцев наводнения в Забайкалье Наводнение в Забайкалье. Затопленная машина спасателей

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По её словам, на для этого выделено 2,7 миллиона рублей. Речь идёт о жилых помещениях, расположенных в Балейском и Шелопугинском районах.

Также планируется к обследованию еще 1405 домов, подтопленных паводками в Нерчинском, Шилкинском и Чернышевском районах края.

Как сообщало ИА REGNUM, Забайкальский край переживает уже третью волну поводка. В конце июня 2021 года 750 пострадавших жителей региона получили выплаты в размере 50−100 тыс. рублей.

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