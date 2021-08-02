В Забайкалье нашли деньги для обследования домов пострадавших от наводнения
Чита, 2 августа, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Пострадавшие от паводков 133 дома жителей Забайкалья обследуют за счёт средств резервного фонда региона. Об этом 2 августа сообщила глава краевого минфина Вера Антропова.
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По её словам, на для этого выделено 2,7 миллиона рублей. Речь идёт о жилых помещениях, расположенных в Балейском и Шелопугинском районах.
Также планируется к обследованию еще 1405 домов, подтопленных паводками в Нерчинском, Шилкинском и Чернышевском районах края.
Как сообщало ИА REGNUM, Забайкальский край переживает уже третью волну поводка. В конце июня 2021 года 750 пострадавших жителей региона получили выплаты в размере 50−100 тыс. рублей.
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