Петропавловск-Камчатский, 2 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил усилить контроль за незаконным сбросом рыбных отходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 августа в краевом правительстве.

Greenfront.su Свалка с рыбными отходами

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Крупные рыбопромышленные предприятия Камчатки закупили оборудование по переработке отходов в муку. При этом они готовы принимать рыбные отходы от мелких компаний, но им это не выгодно и мелкие рыбопереработчики выкидывают остатки рыбы в лесу. Также рыбные свалки организуют браконьеры, которые добывают в основном икру, а саму рыбу выбрасывают.

«Острые вопросы были по Соболеву, где прокуратура уже начала проверку, по Палане и ряду других населённых пунктов. Прошу здесь усилить работу и отследить, чтобы до результата были доведены соответствующие действия контрольных и надзорных органов, а также, чтобы все обращения граждан по этому вопросу чётко отрабатывались», — сказал Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, коренные жители Камчатки столкнулись с трудностями при оформлении заявок на вылов тихоокеанских лососей. Губернатор края Владимир Солодов поручил устранить правовую несправедливость.