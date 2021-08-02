Амман, 2 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Пассажирский лайнер иорданской авиакомпании Royal Jordanian Airline, следовавший рейсом Каир — Амман, совершил аварийное приземление в столице Иордании. Об этом 2 августа сообщает газета Al Ghad.

manolofranco Самолет

По информации источника, самолет начал готовиться к аварийной посадке после срабатывания сигнала тревоги по неизвестной причине, из-за чего экипаж воздушного судна вынужден был его посадить ранее запланированного срока.

Также указывается, что на данный момент все 133 пассажира и шесть членов экипажа самолета эвакуированы, и никто из них не пострадал. В то же время, в авиакомпании заявили о намерении провести расследование инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жертвами крушения вертолёта в северной части американского штата Калифорния стали четыре человека.