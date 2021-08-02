Петрозаводск, 2 августа, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Республике Карелия продолжают действовать пять лесных пожаров. За минувшие выходные в регионе не было зафиксировано новых возгораний. Об этом 2 августа сообщили в региональном оперативном штабе.

Gov.karelia.ru Лесные пожары в Карелии

В настоящий момент лесные пожары охватили 9823 га лесов в Муезерском, Пряжинском и Суоярвском районах.

«Все пять локализованы. За период с 30 июля по 1 августа новых возгораний не обнаружено», — говорится в сообщении.

С 30 июля решением главы региона Артура Парфенчикова, режим ЧС на территории Карелии отменен, поскольку ситуация с лесными пожарами стабилизировалась. Также были локализованы все крупные пожары, в том числе угрожавшие населенным пунктам. Таким образом отменены действия режима чрезвычайной ситуации в Суоярвском, Сегежском районах и в Эссойльском сельском поселении.

Однако в Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим, установленный в начале июня. Это значит, что в лесах по-прежнему нельзя разводить костры, пользоваться мангалами.