Москва, 2 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В конце лета новость о том, что Газпром сократил закачку газа в подземные хранилища Европы особенно беспокоит потребителей газа в Европе и европейские власти, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

Иван Шилов ИА REGNUM Газпром

«Кроме того, повысился дефицит поставок сжиженного природного газа. Вряд ли это начало новой газовой войны, последние десять лет всё было спокойно, если не считать политическую борьбу за продолжение строительства «Северного потока — 2».

Но борьба была выиграна Россией. И когда газопровод будет введён в эксплуатацию, то можно будет увеличить поставки по ещё одному пути.

В 2020 году Газпром поставил в Европу 158 млрд кубометров газа или около 80% своего трубопроводного экспорта. Евросоюз потребляет около 400 млрд кубометров в год.

Таким образом, доля России в поставках газа в Европу около 40%. Так что скорее Россия зависит от Европы больше, чем Европа от России. Поставки сжиженного газа в Европу снизились в 2021 году на 10%, но выросли в Азию из-за роста цен на азиатском рынке.

Не получается и политизировать вопрос поставок. Гендиректор «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон попытался связать рост цен на газ с несостоявшимся бронированием дополнительных транзитных мощностей на август.

Но это вряд ли является «шантажом» Европы, как это хотят представить на Украине. Скорее всего, совпадение некоторых обстоятельств.

По соглашению у Газпрома есть долгосрочное бронирование украинских транзитных мощностей в объёме 40 млрд кубометров на 2021 г. од Но в этом году Газпром не бронировал прерываемые мощности, а только заполнял весь объём забронированных мощностей.

Даже в июне и июле, несмотря на плановые ремонты на главных экспортных магистралях концерна «Северный поток» и «Ямал-Европа», Газпром не увеличивал прокачку газа через ГТС Украины, а компенсировал недостающий объём отбором газа из европейских хранилищ. Вот они и обмелели.

Таким образом, обстоятельства, приведшие к падению поставок газа в летний период, когда заполняются подземные хранилища перед зимним периодом технические, — совпадение снижения сезонных поставок СПГ из-за переброски объёмов на азиатский рынок с периодом плановых ремонтов на трубопроводах.

Хотя, стоит отметить, что взлёт цен на газ в Европе из-за этих обстоятельств весьма выгоден Газпрому», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Газпром с 31 июля сократил закачку газа в подземные хранилища Европы. Снизилась закачка в крупнейшие используемые Газпромом хранилища Европы — в Австрии (Хайдах), Германии (Реден), Нидерландах (Бергермеер).

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