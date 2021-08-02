Переславль-Залесский, Ярославская область, 2 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области неизвестные расстреляли стенды героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Елена Челышева Парк Победы в Переславле

О произошедшем рассказали граждане в группе «В Переславле|Переславль-Залесский» во «ВКонтакте».

Елена Челышева Стенд

"Сегодня на территории Парка Победы на территории Переславля-Залесский обнаружила следы расстрела наших героев Великой Отечественной войны. Некоторым стреляли прямо в лицо. Завтра буду разбираться в местной администрации и прокуратуре. Фашизм цветет в полный рост. Это преступление», — написала очевидица.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.