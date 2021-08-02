Йошкар-Ола, 2 августа, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Йошкар-Оле после ремонта сдан досрочно и открыт для движения Вараксинский мост. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Пресс-служба правительства Марий-Эл Вараксинский мост в Йошкар-Оле

Ремонт мостового полотна через реку Малая Кокшага по улице Водопроводная был выполнен менее чем за месяц в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Работы продолжались в круглосуточном режиме, рабочие трудились на объекте в три смены. Сдача в эксплуатацию состоялась на неделю раньше планируемого срока.

Директор компании — подрядчика «Мостремстроя» Андрей Лежнин заверил, что все гарантийные обязательства выполнены.

ИА REGNUM напоминает, Вараксинский мост был построен в 1970-х годах, открылся для движения в апреле 1976 года. Он соединяет центральную и заречную части города. По оценкам экспертов, до ремонта сооружение находилось в предаварийном состоянии. Мост ремонтировался до настоящего момента последний раз в 1990-х годах.