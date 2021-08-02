Москва, 2 августа, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Новый российский однодвигательный истребитель Checkmate вероятнее всего получит название Су-75. Об этом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал в интервью телеканалу РБК.

Kremlin.ru Денис Мантуров

По его словам, Checkmate — рабочее название новой машины, но в дальнейшем её будут именовать в соответствии с традиционной номенклатурой, скорее всего — Су-75.

«То есть, если база берется от Су-57, то вариант Су-75», — пояснил Мантуров.

Министр отметил, что новый самолёт будет востребован на рынке. Он столь же мобилен, как и иностранные аналоги, но существенно дешевле. Характеристики его средств поражения и другие показатели — даже лучше.

Как сообщало ИА REGNUM, новый истребитель Checkmate был представлен на авиасалоне МАКС-2021, его разработали в госкорпорации «Ростех».

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