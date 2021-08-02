Москва, , 11:54 — REGNUM Действия российской авиации в ответ на провокации НАТО в Чёрном море совершенно оправданы. Об этом 2 августа заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко на телеканале «Россия 24».

НАТО

«Разумеется, если ты лезешь в российские территориальные воды, будь готов получить удар челюсть. Это абсолютно нормальная ситуация в случае любой военно-морской провокации. Так было во времена Советского Союза, так есть и сейчас», — заявил Коротченко.

«Они лезут к нашим берегам. Они активно отрабатывают планы нанесения ударов по Российской Федерации в непосредственной близости от нашей страны. Разумеется, такого рода деятельность держится под контролем», — указал он.

Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил о том, что НАТО в Чёрном море постоянно провоцируют на нанесение ударов. При этом он отметил, что не собирается требовать от своих командиров «принимать первый удар в челюсть».