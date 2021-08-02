Саратов, 2 августа, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 13 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. С начала пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 2 августа 1775 человек, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

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За минувший день от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались пятеро мужчин и восемь женщин в возрасте от 30 до 82 лет. Самая молодая жертва коварной болезни лечилась в ковидном госпитале. У пациентки была диагностирована двусторонняя вирусная пневмония, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по данным на 2 августа зарегистрировали 73 585 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели с начала наблюдения 68 514 человек, за сутки — 192 пациента.

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