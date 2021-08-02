Сеул, 2 августа, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Вокалист южнокорейского бойзбенда BTS Чимин рассказал о своих чувствах о мировой популярности группы.

Цитата из видео «190113 LOVE YOURSELF CONCERT in Nagoya — DNA japanese ver. 방탄소년단 BTS 정국 JUNGKOOK Focus» пользователя I DARE U JK. youtube.com Концерт группы BTS

«В какой-то момент это перестало казаться мне реальным», — рассказывает 25-летний музыкант в интервью Weverse Magazine. «Поддержка фанатов, кавер видео и танцевальные ролики, которые они публикуют, — я очень благодарен им за это. Это осветило мою жизнь».

В течение последнего года k-pop мастодонты выпустили три англоязычные песни — «Dynamite», «Butter» и «Permission To Dance» — все из которых заняли первые места в главном музыкальном чарте Billboard.

«Мы создавали эти песни с добрым замыслом, поэтому наблюдать за тем, как люди наслаждаются их прослушиванием — просто обескураживает. Это и было нашей первоначальной целью», — добавил артист.