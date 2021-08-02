Калининград, 2 августа, 2021, 11:53 — ИА Регнум. На калининградском предприятии «Автотор» начался выпуск рестайлингового седана Kia Cerato. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Avtotor.ru Обновленная модель седана Kia Cerato

Отмечается, что Cerato станет первой моделью корейской марки с новым логотипом Kia, который появится в России. Габариты модели составляют 4640×1800×1450 мм. При этом размер колесной базы равен 2700 мм.

После обновления Kia Cerato получил новейшие системы безопасности и помощи водителю Drive Wise. Кроме того, модель оснащается новой системой мультимедиа с 10,25-дюймовым экраном, а также электронным парковочным тормозом и системой дистанционного запуска мотора при помощи смарт-ключа.

В продаже на российском авторынке новинка появится в сентябре текущего года. Ожидается, что позднее появится информация о комплектациях и стоимости обновленного Kia Cerato.

Ранее китайские дилеры получили новый кроссовер Kia Sportage Ace, собранный на базе внедорожника Sportage третьего поколения.

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