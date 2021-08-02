Самара, 2 августа, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Арбитраж Самарской области 26 августа 2021 года рассмотрит иск владельца сети АЗС — ООО «Нефко» к правительству региона. В споре речь идёт о взыскании убытков, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Иск был подан 23 июля, позднее дело принял судья Разумов. В споре речь идёт «о взыскании 2 021 261 руб. 09 коп. убытков в виде излишне уплаченной арендной платы за период с 01.08.2015 по 28.02.2018 год». В качестве третьего лица участвует департамент градостроительства городского округа Самара.

Осенью 2020 года компания «Нефко» выиграла судебный спор с департаментом градостроительства Самары. Речь также шла о взыскании более 2 млн рублей, которые фигурировали как неосновательное обогащение. В основе дела также лежал договор аренды земли, заключенный в 2005 году. Участок площадью 2804,3 кв. м в Самаре был предоставлен под организацию строительной площадки. Первая инстанция иск удовлетворила, но при пересмотре он был отклонен. На сегодня спор перешел в Верховный суд РФ, куда ООО подало кассационную жалобу в конце июня 2021 года.

По данным с сайта компании-истца, одноимённая сеть АЗС работает в регионе почти 20 лет. Актив принадлежит Илье Богомолову.