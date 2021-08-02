Калуга, 2 августа, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 135 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 2 августа. Днём ранее, 1 августа, в регионе было зарегистрировано 139 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 41 тыс. 422 человек, 38 тыс. 695 человек выздоровели.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончался 481 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.