Ереван, 2 августа, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Премьер-министром Армении назначен Никол Пашинян, которого ранее выдвинула на этот пост фракция армянского парламента «Гражданский договор». Соответствующий указ президента страны Армена Саркисяна 2 августа обнародован на официальном сайте армянского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«На основе статьи 149 Конституции Армении назначить Никола Пашиняна премьер-министром», — говорится в опубликованном документе.

При этом до настоящего времени Пашинян являлся исполняющим обязанности главы правительства республики.

Отметим, ранее стало известно, что фракция «Гражданский договор» предложила президенту Армении Армену Саркисяну назначить Пашиняна премьер-министром страны.