Токио, 2 августа, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Китайская тяжелоатлетка Ван Чжоуюй выиграла золото Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 87 кг. Об этом 2 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тяжелая атлетика

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Суммарный результат китайской спортсменки составил 270 кг (рывок — 120 кг, толчок — 150 кг).

Серебряную медаль взяла Тамара Саласар из Эквадора, общий результат которой составил 263 кг (113+150). Замкнула тройку Крисмери Сантана из Доминиканской Республики с 256 кг (116+140).