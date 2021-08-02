Петрозаводск, 2 августа, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Республике Карелия суточное число новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 продолжает снижаться. За 1 августа в регионе было подтверждено 155 новых случаев инфицирования, что на два случая меньше, чем днем ранее и на шесть чем в конце июля. Об этом 2 августа сообщили в региональном оперативном штабе.

Личная страница в «ВК» министра Карелии Михаила Охлопкова Республиканская инфекционная больница Карелии

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Из 155 новых носителей 154 человека ранее не были привиты от коронавируса. У шести новых заболевших состояние медики оценивают как тяжелое.

Всего в Карелии на сегодня подтверждено 56 300 случаев заражения коронавирусом за время пандемии, в том числе у 5457 детей. Выздоровели 52 712 человек, в том числе 4945 детей. Скончались от COVID-19 в республике 728 человек, из них три летальных случая зафиксированы за минувшие сутки. Летальность болезни в регионе составляет 1,29%.

В коронавирусных стационарах Карелии на лечении находится 774 пациента, из них 60 — в тяжелом состоянии. Пять человек — в крайне тяжёлом состоянии, в том числе два на инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Доля свободных коек для ковид-пациентов за минувшие сутки снизилась с 18,6% до 16,8%.