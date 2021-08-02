Иркутская область, 2 августа, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Жители нескольких муниципалитетов Иркутской области, пострадавших от наводнения, получат новые дома культуры. Как сообщает 2 августа пресс-служба областного правительства, их начнут строить в поселке Игнино Куйтунского района и селе Рождественка Тайшетского района.

Mchs.gov.ru Паводок в Иркутской области

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Средства на строительство — 37,8 миллиона рублей — поступят из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура». Дополнительное соглашение об этом заключило правительство Иркутской области с Министерством культуры Российской Федерации.

«Дома культуры в маленьких населенных пунктах сегодня нужны и востребованы. Порой это единственное место, где встречаются люди разных поколений, где живет творчество и проводятся праздники, сохраняются традиции и национальная культура.

А в территориях, которые пострадали от паводков, такие учреждения жизненно необходимы, чтобы жители могли отвлечься от пережитого и приобщаться к искусству, реализовать свой талант и просто радоваться теплым встречам с односельчанами», — пояснил глава Приангарья Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 г. в Иркутской области произошло мощнейшее наводнение. После продолжительных ливней реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск. Президент России Владимир Путин трижды приезжал в регион и лично решал накопившиеся проблемы.