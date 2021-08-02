Посёлок городского типа Чернышевский, Якутия, 2 августа, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Автодорожное сообщение между посёлками Чернышевский и Олгуйдах Мирнинского района Якутии временно прекращено из-за лесного пожара. Приостановить движение по этому участку 2 августа распорядилось управление автодорог республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве. Проезд на автомобилях там сочли небезопасным.

55.mchs.gov.ru Тушение лесного пожара

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В аэропорту города Мирный скопились воздушные суда, которые ждут возможности тушить пожары. Вылететь им мешает сильная задымленность. Пока тушение возгораний осуществляется силами наземной техники и людей.

Как сообщало ИА REGNUM, дым от якутских пожаров ощутили в десятках районов Приангарья. Задымление наблюдается в 35 населенных пунктах Катангского, Казачинско-Ленского, Киренского, Усть-Кутского и Бодайбинского районов Иркутской области.