Сеул, 2 августа, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи и США пока не приняли окончательное решение относительно проведения совместных военных учений. Об этом 2 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление представителя министерства обороны Южной Кореи Пу Сын Чхана.

Al-sharq.com Учения ВС США и Республики Корея

По его словам, Сеул и Вашингтон ведут тесные консультации, учитывая такие факторы как пандемия коронавируса, поддержание совместной боеготовности, создание условий для передачи Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время и поддержание дипломатических усилий по установлению мира на Корейском полуострове.

Затрагивая недавнее высказывание сестры лидера КНДР Ким Ё Чжон о том, что южнокорейско-американские военные учения «омрачают будущее межкорейских отношений», представитель министерства обороны Южной Кореи подчеркнул, что все решения по совместным учениям будут приниматься только по взаимному согласию сторон.

Между тем, в конце июля представитель министерства объединения Южной Кореи рекомендовал правительству США и Южной Кореи отложить совместные учения.