Москва, , 11:43 — REGNUM Российская авиация осуществляет полёты вблизи иностранных военных кораблей строго в соответствии с инструкциями. Об этом 2 августа заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко на телеканале «Россия 24».

НАТО

«Российские пилоты высококлассные, они имеют соответствующие инструкции и квалификацию. И, разумеется, любые полёты вблизи иностранных военных кораблей осуществляется на безопасной дистанции без каких-либо опасных манёвров, без провокаций», — заявил Коротченко.

«Здесь обвинения в том, что мы якобы провоцируем военно-морские силы НАТО, как минимум, натянуты», — указал он.

Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил о том, что НАТО в Чёрном море постоянно провоцируют на нанесение ударов. При этом он отметил, что не собирается требовать от своих командиров «принимать первый удар в челюсть».