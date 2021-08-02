Пенза, 2 августа 2021, 11:44 — REGNUM Новые кадровые изменения произошли в правительстве Пензенской области. Об этом стало известно в понедельник, 2 августа.
Так, в должности временно исполняющего обязанности заместителя министра — начальника управления природных ресурсов и экологии министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области утвержден Валерий Балахонский.
Временно исполнять обязанности заместителя министра — начальника управления лесного хозяйства регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования будет Андрей Ермолаев.
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко выразил надежду, что обновление руководящего состава минлесхоза придаст ведомству новый импульс в текущей деятельности и приведет к улучшению системы управления в этой отрасли.
ИА REGNUM напоминает, 12 июля Олег Мельниченко сообщил о назначении первым заместителем председателя правительства Олега Ягова.
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