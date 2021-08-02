Уфа, 2 августа, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Первым заместителем председателя государственного комитета Башкирии по туризму назначен Ринат Фаткуллин. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Туризм

Сообщается, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

Отмечается, что Фаткуллин родился 3 июня 1987 года в Альшеевском районе Башкирии. Стал выпускником исторического факультета Башкирского госуниверситета и Уфимского государственного нефтяного технического университета. Свой трудовой путь начал в 2008 году специалистом центра трудовой занятости молодежи Башкирии. С 2013 году работал начальником сводно-аналитического отдела министерства природопользования и экологии Башкирии. Является автором регионального экологического проекта «Зелёная Башкирия». Женат и воспитывает двух детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что помощник главы Башкирии по вопросам развития транспортной и дорожной инфраструктуры, строительства, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Тимур Мухаметьянов переходит на работу в Минтранс России.