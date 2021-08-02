Москва, 2 августа, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Военно-морские силы НАТО продолжают совершать провокации у берегов России. Об этом 2 августа заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Они лезут к нашим берегам. Они активно отрабатывают планы нанесения ударов по Российской Федерации в непосредственной близости от нашей страны. Разумеется, такого рода деятельность держится под контролем», — заявил Коротченко.

«Наша боевая авиация совершает облёты для того, чтобы, во-первых, контролировать поведение незваных гостей, во-вторых, демонстрировать, что они находятся под контролем. Ну, а самое главное — быть в готовности к немедленному реагированию на возможные провокации», — указал он.

Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил о том, что НАТО в Чёрном море постоянно провоцируют на нанесение ударов. При этом он отметил, что не собирается требовать от своих командиров «принимать первый удар в челюсть».