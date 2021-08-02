Омск, 2 августа, 2021, 11:41 — ИА Регнум. По состоянию на 2 августа прививку от COVID-19 в Омской области сделали 461 292 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках

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По данным оперштаба, оба компонента вакцины от коронавируса получили 329 132 жителя региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Омской области выявлено 62 010 носителей коронавируса, выздоровели 45 328 человек, умерли 1716 ковид-пациентов.