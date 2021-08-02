Катайск, Курганская область, 2 августа, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В курганском городе Катайске в суд направлено уголовное дело о краже 500 тыс. рублей у 93-летней женщины — ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает прокуратура Курганской области.

Цитата из к/ф «Джентельмены удачи». реж. Александр Серый. 1971. СССР Кража старинного шлема

По версии следствия, 36-летняя обвиняемая в феврале 2021 года под видом социального работника проникла в квартиру ветерана. Отвлекая внимание потерпевшей рассказами о предусмотренных льготах, она похитила из шкафа полмиллиона рублей. В ходе следствия украденные деньги возвращены ветерану.

Мнимый социальный работник обвиняется по п. п «а», «в» ч.3 ст.158 УК РФ («Кража чужого имущества»).