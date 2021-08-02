Москва, 2 августа, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Более 53 млрд рублей будет выделено на развитие дорожной инфраструктуры в России, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает 2 августа пресс-служба правительства.

Russianhighways.ru Строительство дороги

На опережающее строительство скоростной автомагистрали М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань пойдёт большая часть этих средств — 42,8 млрд рублей. Её планируют запустить в 2024 году.

Свыше 11 млрд рублей получат на свои дороги 20 российских регионов. Так, в Красноярском крае построят мост в Енисейском районе, в Екатеринбурге — участок кольцевой автотрассы, в Ленинградской области — мостовой переход в Киришском районе. В Ярославле запланирован капитальный ремонт петупровода.

Минтранс и Росавтодор будут контролировать эффективное и целевое расходование средств. В 2021 году на строительство и реконструкцию дорожной сети уже направлено более 160 млрд рублей.

Контроль за эффективным и целевым расходованием средств поручен Минтрансу и Росавтодору.

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